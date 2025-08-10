楊流昌：佛——學佛隨筆之一

楊流昌 中評社香港8月10日電（作者 楊流昌）步入敦煌第二百五十七窟，禪定佛低垂的眼簾宛如靜默了千年。那雙半闔的眼，照見的既是幽深本心，又是紛擾人間。北魏匠人雕琢的非是冷眼疏離的泥塑神祇，而是一次生命的覺醒邀約——原來眾生皆有的澄明佛性，正沉睡在自身眼瞼之內，只待醒悟。



佛者，覺也。兩千多年前菩提樹下的星輝閃爍中，悉達多徹悟：萬物非實，皆因緣幻化而生滅。佛非高踞雲端俯瞰的神靈，正是那覺醒本身的生命狀態。禪宗公案裡，弟子凝神注視師父豎起的手指，師父斷然棒喝：“看月！莫盯指頭！”那喝聲震落的執著塵埃，正提醒我們，佛如明月高懸，非木石經卷可拘，而是“心如工畫師”般活潑潑的生命實相，卻在日用之間被輕易遺忘。



《華嚴經》道出了佛性如黃金之喻：觀世音的慈悲低眉，韋陀的威嚴怒目，萬般造像不改赤金本質。慧能大師于《壇經》揭示：“佛法是不二之法。”金即器，器即金，如蘇東坡“不識廬山真面目”的感慨——執著分辨“金”與“器”，真意反被屏障所蔽。王陽明觀花時那句“你未來看此花時，此花與汝心同歸於寂”，道出覺醒的心才是點亮宇宙萬物的光源。佛不在別處，只在心體光明、與山河大地共呼共吸的覺知當下——如茶香，言語只能遮蔽，真味要在舉杯啜飲的刹那間自證。

