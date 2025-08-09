特朗普政府要罰加州大學洛杉磯分校10億美元

中評社北京8月9日電／新華社援引美國媒體8日報導，特朗普政府正迫使加利福尼亞大學洛杉磯分校（加州大學洛杉磯分校）交納10億美元罰款，以和解聯邦政府對該校所謂“反猶主義”的指控。加州州長紐森痛批特朗普政府是在“敲詐勒索”，並表示將就此訴諸法庭。



加州大學校長詹姆斯·米利肯當日證實，已收到美國司法部相關文件並正在仔細審視該文件。他說：“如此規模的罰金將徹底摧毀我們國家最卓越的公立大學體系，並對我們的學生以及全體加州人造成巨大傷害。”他表示，本周早些時候，加州大學已表示願意與美國司法部展開對話。



加州大學洛杉磯分校校長胡里奧·弗倫克當日表示，將盡一切努力來保護教職員工和學生的利益，並堅定捍衛該校的價值觀和原則。他在6日曾發表聲明，證實該校總計約5.84億美元的聯邦撥款遭到凍結。



據媒體披露，特朗普政府要求加州大學洛杉磯分校分期支付上述罰款，並設立一個1.72億美元的賠償基金，用於補償受影響的猶太學生等人士。如果達成協議，這將成為特朗普政府從美國高等教育機構獲得的最大一筆和解金。



《洛杉磯時報》8日報導說，紐森當日在一個新聞發佈會上批評特朗普正試圖通過“攻擊美國最重要的公立機構之一”來壓制學術自由，並表示“將提起訴訟”。



特朗普政府今年1月上台後，對哈佛大學、哥倫比亞大學等諸多高校的所謂“反猶主義”狀況進行全面審查，要求高校根除“反猶主義”，廢除向少數族裔傾斜的招生政策等，否則將被削減或凍結聯邦撥款。