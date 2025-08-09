“普特會”要來了　俄美兩國有何考量？

中評社北京8月9日電／美國總統特朗普8日說，他將於8月15日與俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加州會晤，討論烏克蘭危機。俄羅斯總統助理烏沙科夫隨後證實了這一消息。



這將是2021年6月以來俄美領導人首次面對面會晤，也是2019年在二十國集團峰會期間見面後，特朗普和普京再次面對面會晤。



新華社報導，分析人士認為，俄美領導人同意會面，背後有各自的政治與戰略考量。由於美俄烏三方仍有不小的分歧，俄烏停火恐難一蹴而就。



會晤安排“不輕鬆”



俄羅斯衛星通訊社援引烏沙科夫的話報導說，普京和特朗普將集中討論烏克蘭危機的長期和平解決方案。接下來幾天，雙方將就會晤具體安排進行接洽，“這不會是一個輕鬆的過程”。



烏沙科夫說，俄羅斯與美國是“近鄰”，兩國領導人在阿拉斯加州會晤“合乎邏輯”。俄方也向特朗普發出在俄羅斯舉行俄美領導人下一次會晤的邀請。



在俄美領導人同意會晤前，美國中東問題特使威特科夫6日訪俄，與普京會談約3個小時。俄美雙方均對會談予以積極評價，但對具體細節言之甚少。



據美媒報導，特朗普6日與歐洲領導人通話時說，他打算最快於下周與普京會晤，隨後兩人與烏克蘭總統澤連斯基舉行三方會晤。而圍繞是否會舉行俄烏領導人會晤，普京則說，他已多次表示總體上不反對，但“距離創造出那些（會晤）條件還差得遠”。

