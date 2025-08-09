敘當局指責“敘利亞民主力量”違反雙方協議

中評社北京8月9日電／敘利亞國家通訊社9日援引敘政權官員的話說，“敘利亞民主力量”日前主導召開的“敘北部和東部各方立場統一會議”違反了雙方此前達成的協議，因此敘政權將不再赴法國巴黎參加雙方原定於近期召開的會議。



新華社援引當地媒體報導，“敘北部和東部各方立場統一會議”8日在東北部城市哈塞克舉行，當地不同族群和教派的數百名代表參加，敘西部阿拉維派和南部德魯茲派也有宗教人士參會。會議發表閉幕聲明，呼籲起草一部新的民主憲法，建立“尊重文化和地理特徵的”地方分權制度。



敘政權官員表示，敘政權強烈譴責“敘利亞民主力量”邀請“分裂分子”參會，這明顯違反了雙方今年3月達成的協議。會議提出的重新審議憲法宣言、修改行政區劃等內容也與協議內容相悖。



該官員表示，此次會議對雙方正在進行的談判努力造成打擊，敘政權不會參加雙方原定近期在巴黎舉行的會議。“敘利亞民主力量”及其領導層將為造成的後果承擔全部責任。



去年12月政局劇變以來，敘利亞政治過渡進展緩慢，由遜尼派阿拉伯人主導的新政權與庫爾德人、阿拉維派、德魯茲派等少數族群和教派關係緊張。今年3月和7月，敘西部阿拉維派聚居區和南部德魯茲派聚居區相繼發生嚴重衝突，造成大量人員傷亡。



“敘利亞民主力量”由庫爾德武裝“人民保護部隊”主導，目前控制敘北部和東部大片地區。今年3月，“敘利亞民主力量”與敘政權簽署協議，同意整合進國家機構，但協議實施並不順利。據報導，雙方原定近期于巴黎舉行新一輪會議。