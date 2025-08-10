美考慮邀澤連斯基到阿拉斯加參與美俄元首會談

中評社香港8月10日電／美國副總統萬斯、英國外相林德偉、烏克蘭及歐洲多國官員舉行會議，在美俄元首本周五於阿拉斯加會晤前，協調應對烏克蘭危機的立場。



美國全國廣播公司引述消息人士報導，白宮正考慮邀請烏克蘭總統澤連斯基前往阿拉斯加參與會談。



香港電台報導，澤連斯基強調，烏克蘭的和平之路只能與烏克蘭共同決定，烏方會堅守立場，反對以烏克蘭的領土交換和平。



法國總統馬克龍說，歐洲必須參與烏克蘭危機的解決方案。



