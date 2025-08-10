【
大
中
小
】 【
打 印
】
美考慮邀澤連斯基到阿拉斯加參與美俄元首會談
http://www.CRNTT.com
2025-08-10 09:41:34
中評社香港8月10日電／美國副總統萬斯、英國外相林德偉、烏克蘭及歐洲多國官員舉行會議，在美俄元首本周五於阿拉斯加會晤前，協調應對烏克蘭危機的立場。
美國全國廣播公司引述消息人士報導，白宮正考慮邀請烏克蘭總統澤連斯基前往阿拉斯加參與會談。
香港電台報導，澤連斯基強調，烏克蘭的和平之路只能與烏克蘭共同決定，烏方會堅守立場，反對以烏克蘭的領土交換和平。
法國總統馬克龍說，歐洲必須參與烏克蘭危機的解決方案。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄稱擊落烏方1架戰機和457架無人機
(2025-08-10 08:55:12)
美媒：俄潛艇擴充計劃將成美國“真正挑戰”
(2025-08-10 08:47:14)
俄美領導人會晤將披露哪些信息
(2025-08-09 17:31:12)
美俄總統會晤 烏或被迫“割地求和”
(2025-08-09 17:10:52)
俄哈兩國總統討論烏克蘭局勢
(2025-08-09 12:41:45)
澤連斯基同歐洲多國領導人通話討論烏局勢
(2025-08-09 12:40:20)
美俄領導人將於15日在美阿拉斯加州會晤
(2025-08-09 12:18:14)