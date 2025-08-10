替楊瓊瓔顏寬恒助講　柯志恩斷言823結局

中評社香港8月10日電／國民黨“立委”柯志恩昨日晚間到台中潭子、龍井替同黨“立委”楊瓊瓔和顏寬恒的反惡罷造勢會助講，並透露看到造勢盛況，台中鄉親十分熱情踴躍，可見台中“立委”的基層實力；柯更強調，在台中市長盧秀燕的高滿意度治理下，相信台中人一定用選票保住好“立委”，同時守護台灣的民主成果，不被大罷免的鬧劇毀壞。



根據《中時新聞網》報導，柯志恩今在臉書表示，她昨晚到潭子、龍井幫楊瓊瓔和顏寬恒的反惡罷造勢會助講，並提及726台灣人民已用選票給民進黨一記棒喝，最新民意告訴“賴政府”“人民受夠了﹗”沒想到敗選後的民進黨毫無反省，除了和罷團切割、互相指責，幾位帶頭者還互揭瘡疤、至今愈掀愈臭，而綠委王世堅提出停止第二波罷免，卻被黨內圍剿，顯見這個黨已集體瘋狂。



柯志恩進一步表示，民進黨敗選居然檢討選民，批“選民低智商”、“台中人很在乎錢”，最近還揶揄盧市長的妝容和粉底液，真的惹惱全台女性，更別說對美關稅談判除了黑箱，還被疊加關稅，普發現金猶豫不決，還有很多災民苦候援助，台灣面對內外挑戰，赖清德不專心治理“國家”，竟還下動員令，繼續搞823大罷免，可見726的教訓不夠，823一定要再讓民進黨再輸得更慘，否則，他們永遠不知悔改。



柯志恩也指出，楊瓊瓔20多歲從政，從省議員、“立委”、副市長，是七屆的資深“立委”，其歷練豐富、勤於問政、熱心服務、孰悉地方和“中央”，行政和立法之間的眉角，擅於溝通協調，罷團要罷掉她、完全沒道理；顏寬恒則不僅是地方實力派的“立委”，也力推許多民生法案，獲得優秀“立委”的肯定，民進黨利用罷免制度的漏洞，企圖拉下他，就是欺負台中的選民。