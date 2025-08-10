研究：睡眠不足影響鳥類鳴唱

中評社香港8月10日電／新西蘭研究人員日前在英國《皇家學會生物學分會學報》上報告說，睡眠不足會顯著改變鳥類的鳴唱行為，使鳥鳴減少且旋律簡單，同時音調和時長也發生變化。這與人類在睡眠不足後感到無精打采的情況相似。



新西蘭奧克蘭大學與懷卡托大學的科研人員以適應城市生活的常見鳥類——家八哥為研究對象，展開不同類型的睡眠干擾實驗，分析其睡眠受擾前後的鳴唱情況。結果顯示，鳥類在經歷整夜或半夜的睡眠干擾後，第二天均表現出不同程度的鳴唱變化，其中整晚受擾影響最大。同時，白天的休息時間也有所增加。這表明，睡眠不足對其日間活動和身體恢復產生了影響。



新華社報導，研究表明，鳥類鳴叫具有吸引配偶、警示危險和維繫群體的功能。發聲需大腦、肺部和喉部肌肉精準協調。通過鳴唱，鳥類傳遞食物和捕食者信息，吸引伴侶，保護領地。鳴唱質量下降會影響交流、求偶和生存。



論文第一作者、懷卡托大學的朱莉亞娜·穆索伊指出，類似於人類在睡眠不足後感到無精打采，鳥類也會表現出鳴唱減少且複雜度降低的行為。家八哥在經歷一夜睡眠受擾後，叫聲在音調和時長上也發生了變化，聲音變得更長且更低，這可能會影響它們的社交互動。



儘管家八哥適應力強，能在城市環境中生存，但這項研究強調，許多鳥類對睡眠干擾更為敏感，長期受光污染和噪音干擾的城市鳥類健康面臨威脅。研究人員建議人們改善城市環境，如增加樹木、減少夜間照明和噪音，使用柔和暖色燈光，從而幫助鳥類改善睡眠質量。