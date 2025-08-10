楓糖漿中的天然化合物或有助對抗蛀牙

中評社香港8月10日電／美國《微生物學譜》雜誌日前發佈的研究顯示，楓糖漿中的一種天然化合物可能有助於對抗蛀牙。醫學界未來有望在此基礎上，開發出不含酒精、成分更天然的口腔護理產品。



美國懷俄明大學的研究人員介紹，他們發現引起食物中毒的李斯特菌可以在大多數植物和木材上生長並形成生物膜，但在楓樹上卻不行。於是他們利用楓樹汁液和稀釋的楓糖漿，分離出抑制李斯特菌附著的化合物——表兒茶素沒食子酸酯，並測試它是否會對變形鏈球菌產生類似的效果。變形鏈球菌是齲齒的主要致病菌，它會通過在牙齒上形成生物膜（牙菌斑）並產生破壞牙釉質的酸來引發蛀牙。



新華社報導，研究人員首先在計算機模型中測試了他們的理論，隨後在實驗中證實，表兒茶素沒食子酸酯能阻止變形鏈球菌在塑料牙齒及模擬牙齒上形成生物膜，從而抑制其對牙齒的傷害。模擬牙齒由羥基磷灰石製成，羥基磷灰石是牙釉質的主要成分。



研究人員說，傳統的口腔護理產品常使用酒精、殺菌劑等來殺死細菌，或者依靠氟化物來強化牙釉質。相比之下，同樣具有抑菌作用的表兒茶素沒食子酸酯在自然界中含量豐富、成本低廉且無毒，有望被納入漱口水等口腔護理產品中，為經常不小心吞下漱口水的幼兒提供更安全的選擇。



研究人員還表示，表兒茶素沒食子酸酯也存在於綠茶和紅茶中，且含量較高，這或許有助於解釋為何喝綠茶與較低的蛀牙率有關。