【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國巴爾的摩6人遭槍擊
http://www.CRNTT.com
2025-08-10 13:51:04
中評社香港8月10日電／美國巴爾的摩市警方9日晚表示，該市一街道交叉路口9日晚發生“群體性槍擊”事件。當地媒體報導，6人遭槍擊，其中包括1名青少年。
新華社報導，巴爾的摩市警方說，事發地區多條街道已被關閉。
美國“槍支暴力檔案”網站9日最新統計數據顯示，美國今年已發生266起群體性槍擊事件。“槍支暴力檔案”將群體性槍擊事件定義為造成4人或4人以上受傷或死亡的事件，其中不包括行凶者。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美國亞特蘭大槍擊事件嫌疑人身份已確定
(2025-08-10 10:24:50)
17歲青年紐約時報廣場開槍打傷3人
(2025-08-10 10:16:49)
美國亞特蘭大市發生槍擊 一名警員死亡
(2025-08-09 17:31:27)
美國賓州槍擊事件造成2死2傷
(2025-08-08 16:56:32)
佐治亞州一陸軍基地發生槍擊 5名士兵受傷
(2025-08-07 14:50:13)
紐約市辦公樓發生槍擊致多人死傷
(2025-07-29 18:39:29)
美國內華達州一起槍擊事件造成3死3傷
(2025-07-29 18:35:43)
美國新墨西哥大學宿舍槍擊事件致1死1傷
(2025-07-26 13:54:32)
丹麥哥本哈根發生槍擊案致1死2傷
(2025-07-22 18:41:37)