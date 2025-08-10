】 【打 印】 
美國巴爾的摩6人遭槍擊
　　中評社香港8月10日電／美國巴爾的摩市警方9日晚表示，該市一街道交叉路口9日晚發生“群體性槍擊”事件。當地媒體報導，6人遭槍擊，其中包括1名青少年。

　　新華社報導，巴爾的摩市警方說，事發地區多條街道已被關閉。

　　美國“槍支暴力檔案”網站9日最新統計數據顯示，美國今年已發生266起群體性槍擊事件。“槍支暴力檔案”將群體性槍擊事件定義為造成4人或4人以上受傷或死亡的事件，其中不包括行凶者。

