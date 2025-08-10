澤連斯基說和平之路“須與烏克蘭共同確定”

中評社北京8月10日電／烏克蘭總統澤連斯基9日表示，烏克蘭的和平之路“必須與烏克蘭共同確定，這是最基本的”。



新華社報導，根據烏克蘭總統網站9日發佈的消息，澤連斯基在當天晚間發表視頻講話說，他收到了美國與歐洲國家的代表進行會談的報告。他說：“我們想傳達的所有信息都被傳達了，我們的觀點被聽取了，各種風險都已被考慮在內。烏克蘭的和平之路必須且只能與烏克蘭共同確定，這是最基本的。”



澤連斯基同時表示，“烏克蘭一直支持美國總統特朗普相關提議”，“烏克蘭與美國保持著幾乎全天候、多層次的接觸，但並非所有內容都適合公開”。澤連斯基強調說，絕不允許再次出現分裂烏克蘭的企圖，烏方“必須在一個明確可靠的安全架構的基礎上，以有尊嚴的和平來結束戰爭”。



另據美國媒體9日報導，一名白宮官員當天表示，特朗普對與澤連斯基和俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加舉行三邊峰會持開放態度，不過目前美方應普京要求在準備美俄元首雙邊會晤。



特朗普與普京將於8月15日在阿拉斯加州會晤，討論烏克蘭危機。澤連斯基7日晚表示，烏克蘭參與談判才公平。8日早些時候，特朗普在白宮對記者說，俄烏協議可能涉及俄烏雙方“交換一些領土”。澤連斯基隨後在社交媒體表示，不會在領土問題上讓步。