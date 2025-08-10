台關稅疊加　專家：這產業恐成最大輸家

中評社台北8月10日電／今年4月，美國總統特朗普宣布對全球大部分地區啟動首輪關稅時，台灣看似處於有利的談判位置，但外媒分析指出，台灣陷入多重困境。



《紐約時報》與其他外媒報導，雖然台積電對美的投資可能讓自家獲得免於被課徵100%關稅的待遇，但這仍不足以幫助台灣領導人與華府敲定貿易協議，或讓台灣經濟免受特朗普其他嚴厲關稅的衝擊。



根據《中時新聞網》報導，台灣經濟以出口為主，美國是其最大買家。作為全球半導體供應鏈的重要節點，台灣的主要出口產品是電腦晶片及其相關電子零組件。此外，台灣也是金屬工具與不鏽鋼板的重要出口地，以及全球第三大金屬緊固件（如螺絲、螺栓）供應國，其中大部分出口美國。



這些製造商正是承受對台灣20%關稅衝擊的主要對象。過去數月來，他們同時還得應對特朗普政府對鋼鋁產品加徵的另一波50%關稅。



知名投顧公司“藍濤亞洲”（FCC Partners）總裁黃齊元說：“最大的輸家是傳統製造業。”今年新台幣升值，讓這些工廠主承受了額外壓力。台灣官員表示，將持續監控匯率走勢。



局勢的不確定性讓部分企業開始懷疑自己能否撐過未來幾個月。一家經營逾40年的螺絲製造公司主管表示，過去幾個月，大多數客戶不是停止下單，就是要求延後交貨。



