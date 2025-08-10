【
國家防總對四川啟動防汛四級應急響應
http://www.CRNTT.com
2025-08-10 17:02:56
中評社香港8月10日電／記者10日從應急管理部獲悉，國家防汛抗旱總指揮部決定於當天對四川啟動防汛四級應急響應。
新華社報導，據氣象部門預報，8月10日至12日，四川盆地有中到大雨，部分地區有暴雨或大暴雨。
