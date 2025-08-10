談了個寂寞！台關稅疊加　這慘業0跳到20%

中評社台北8月10日電／台美雙方多次談判交涉，美國白宮於上個月31日公布對台課徵20%關稅，並於8月7日生效，未料驚傳所有自日本進口的商品，在現有關稅基礎上疊加15%，引發各界震撼！台灣也傳出實際稅率為“20%+N”，也就是在原有產業關稅稅率的基礎上，再加上對等關稅20%，傳產哀鴻遍野。



根據《中時新聞網》報導，台灣輸美平均稅率原本為2.4%，加上對等關稅後將從22.4%起跳，台幣另有升值問題；若以工具機產品為例，原本稅率為4.7%，加上對等關稅後將提高至24.7%，其他如紡織品原本稅率就介於10%至20%之間，塑橡膠產品為3%至6%，自行車整車關稅則是5.5%至11%，而上述關稅稅率若以“20+N”疊加上去，部分農漁產品（蝴蝶蘭、鬼頭刀等）也一次跳到20%。



台灣經濟研究院長張建一表示，“賴政府”4月份就告知是原稅率疊加對等關稅稅率，並暫從32%爭取到20%，這是學界、產業界都知道的事，現在突然炒作這個話題，有點是想抹殺政府的努力。



在野黨痛批，“早知道稅率疊加還無作為，罪加一等”，當日本發現關稅計算方式有異時，經濟再生大臣赤澤亮正立即赴美，與美國商務部長盧特尼克、“財政部長”貝森特進行會談，最終獲得美方承認出錯的結果，“賴政府”卻面對美國卻選擇吞忍，炮口反而向內。



日方經爭取之後，美方也首證實“不疊加”日本關稅15%，且將適用減輕負擔的特別措施，相比之下於日本將關稅談成天花板，台方卻談成樓地板，加上放任新台幣升值，在在重擊以出口為主的傳統製造業，“中華民國”精密機械發展協會理事長張市育感嘆，“不接訂單是等死，接了訂單是找死”。