楊流昌：法－－學佛隨筆之二

楊流昌 中評社香港8月11日（作者 楊流昌）伏天裡的一個下午，蟬鳴把暑氣織成密網，我頂著驕陽，到含云寺討茶吃並聽師傅說“法”。寺院廊下，老茶爐騰起的白霧漫過青竹，簷角的銅鈴被風撞得鈴叮作響。知客師端來一盞碧螺春，茶煙裡浮起半枚青螺，恍若見著多年前初來山門時，師父遞來的那盞茶。



師傅開講：“法”字，在《說文解字》裡是＂刑也＂，左邊＂氵＂像水紋，右邊“廌”是神獸，取“平之如水”之意。可佛門裡的“法”，卻比這字源裡的法度更溫潤——它指宇宙萬有各持自性，並遵循特定軌則運行。它是佛陀的教導，是流水漫過石灘的聲響，是春芽頂破凍土的力量，是我們在無常裡抓住的那縷恒常。



法非玄虛，是照見生活的鏡子



師傅給我講了一個故事：去年深秋，寺裡來了一位穿西裝的年輕人，他在禪堂坐了三柱香，突然起座拍案：“師父，你們說的法太玄了！什麼‘緣起性空’、‘無常無我’，難道要我辭了工作去山裡打坐？”



師傅沒有言語，而是帶著年輕人去院裡看老和尚掃落葉，竹帚在青石板上劃出沙沙的韻律：



“小施主，你可知這落葉為何會落？”



年輕人梗著脖子：“自然是秋風吹的。”



“秋風為何吹？”師傅追問。



“因為空氣流動。”



“空氣為何流動？”



“因為氣壓差。”



“氣壓差從何而來？”

