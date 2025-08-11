且十：黨員人數快速增加　台灣民眾黨在成長

民眾黨10日舉行六周年黨慶。（中評社 盧誠輝攝） 中評社香港8月11日電（作者 且十）台灣民眾黨8月10日在桃園會展中心舉行第三屆第二次黨員代表大會。民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲去年致詞時說，民眾黨員從創黨100人到去年有效黨員超過2萬2000多人；即便遭遇民進黨透過司法手段強力攻擊，但小草依然沒有被擊垮，反而愈來愈茂盛，今年有效黨員人數已經來到3萬2546位。



去年8月底，北檢以京華城圖利罪將民眾黨主席柯文哲入獄。台灣社會普遍認為沒有柯文哲的台灣民眾黨將很快泡沫化。然而，在代理黨主席黃國昌的帶領下，十萬小草在凱達格蘭大道發出怒吼，他們控訴民進黨賴清德掌控下的司法政治辦案、押人取供，一大批小草逆風填表加入民眾黨。今天的數字表明，民進黨當局關了柯文哲12個月，民眾黨的黨員增加了1萬1千多人。黃國昌領導下的民眾黨沒有泡沫化，民眾黨在穩定地成長。



民眾黨的成長說明，柯文哲在台灣社會仍然有很大的影響力。賴清德之所以要辦柯文哲，就是因為柯文哲是賴清德2028連任路上的巨大障礙。柯文哲從2014年任台北市長始，就得到台灣年輕人的喜歡。柯文哲成立台灣民眾黨，迅速成為台灣青年人及厭惡“藍綠”惡鬥的中間選民的選擇。柯文哲自稱“墨綠”，是地道的台灣本省人，無懼民進黨的抹紅乃至抹黑，甚至，他還能吸引部分淺綠的選票。2024年大選，要不是誤判形勢，拒絕“藍白合”，“藍白”就有可能打敗賴清德。



越做越大的柯文哲當然是賴清德的一塊心病，終於，北檢以圖利罪將其收押。但是，北檢厚厚的起訴書裡沒有柯文哲的受賄金流，沒有板上釘釘的人證物證，政治辦案、押人取供，引起社會對民進黨掌控司法的懷疑。辦案過程中，柯父去逝、柯文哲因病手術等引起社會對柯文哲的巨大同情。可以說，民進黨賴清德掌控的司法無法將柯文哲定罪的話，出獄後的柯文哲將賴清德連任路更大的障礙。

