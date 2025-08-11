張亞中：是時候要求日本天皇正式道歉與懺悔

1945年8月，日本天皇裕仁宣布接受《波茨坦公告》，無條件投降。 中評社台北8月11日電（作者 張亞中）日本投降至今已八十年。八十年來，戰爭受害國與無數受害者每一年都在期待，日本能夠勇於承認錯誤、表達真誠懺悔。然而事實卻是，八十年間日本多以敷衍姿態面對，甚至愈走愈遠。從天皇的《終戰詔書》到歷任首相的“變調道歉”，日本在歷史責任上的閃躲，已經讓亞洲鄰國的耐心逐漸耗盡。今年適逢戰後八十週年，日本首相石破茂乾脆連“戰後首相談話”都取消了，連象徵性的姿態都不再保留。這種態度的根源，在我看來，正是因為當年日本天皇在宣布投降時，從未明確道歉與懺悔。



1945年8月15日，日本天皇裕仁透過“玉音放送”宣布接受《波茨坦公告》，無條件投降。然而，那份名為《終戰詔書》的宣言中，沒有一句道歉，更沒有對侵略與屠殺的懺悔之詞。裕仁以“戰局不利”、“原子彈殘酷”、“為避免國家滅亡”作為投降理由，哀悼的對象僅限於日本國內的戰死者與其家屬，對於亞洲其他國家在侵略戰爭中遭受的巨大損害，則隻字未提，更遑論承認罪責。這就是戰後日本歷史態度的起點：承認失敗，但拒絕承認罪責。



在國際壓力下，1995年，時任首相村山富市在戰後五十週年談話中明確使用“殖民統治與侵略”“痛切反省”“由衷道歉”等表述，這是日本戰後最具誠意的一次官方道歉。此後，小泉純一郎在2005年沿用類似措辭，但已開始淡化日本單方面的責任；2015年，安倍晉三更以“痛切反省”取代“由衷道歉”，並強調“後代無須背負道歉責任”，引發中國、韓國等鄰國強烈批評。



到了今（2025）年，戰後八十週年，自民黨總裁、首相石破茂更是破天荒直接取消“戰後首相談話”，這是三十年來首次。此舉並非偶然，而是對黨內右翼勢力的妥協。自民黨保守派，特別是安倍派系，長年主張“歷史淡化”，甚至企圖推翻既有道歉表述。為鞏固權位，石破茂寧可切斷道歉傳統，也不願與右翼翻臉。

