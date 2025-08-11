【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
全國青少年田徑運動會開賽 三項成績被刷新
http://www.CRNTT.com
2025-08-11 11:38:51
首屆全國青少年田徑運動會現場。（圖片來源：中國田徑協會官方網站）
中評社北京8月11日電／據新華網報導，首屆全國青少年田徑運動會10日開賽，當日決出兩枚金牌，浙江隊選手嚴子怡斬獲首金。此外，三項全國少年最好成績被刷新。
17歲的嚴子怡僅投兩槍，便以63米52的成績奪得女子標槍冠軍，此後她還將參加女子鉛球團體、女子標槍團體和女子滑步推鉛球三項比賽。女子鏈球團體決賽中，王一茹以70米58的出色發揮，改寫全國少年最好成績，並助力江蘇隊奪冠。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
首屆全國青少年田徑運動會特別仲裁庭運行
(2025-08-10 19:37:30)
第一屆全國青少年田徑運動會在沈陽開幕
(2025-08-10 19:31:08)
第23屆全國大學生田徑錦標賽開賽
(2025-08-10 19:30:58)
劉凱破塵封近八年的男子400米全國紀錄
(2025-08-04 10:32:57)
蘇炳添回歸賽場 新賽季首秀奪冠
(2025-02-18 19:48:50)
美跑手陽性獲“放生” 田聯誠信委提上訴
(2024-08-17 10:42:01)
2027年田徑世錦賽將在北京舉行
(2024-02-29 09:58:38)
廣州田徑接力公開賽香港隊摘銀牌
(2023-05-14 17:20:06)
北京將申辦2027年世界田徑錦標賽
(2023-04-23 17:08:24)