全國青少年田徑運動會開賽　三項成績被刷新

首屆全國青少年田徑運動會現場。（圖片來源：中國田徑協會官方網站） 中評社北京8月11日電／據新華網報導，首屆全國青少年田徑運動會10日開賽，當日決出兩枚金牌，浙江隊選手嚴子怡斬獲首金。此外，三項全國少年最好成績被刷新。



17歲的嚴子怡僅投兩槍，便以63米52的成績奪得女子標槍冠軍，此後她還將參加女子鉛球團體、女子標槍團體和女子滑步推鉛球三項比賽。女子鏈球團體決賽中，王一茹以70米58的出色發揮，改寫全國少年最好成績，並助力江蘇隊奪冠。