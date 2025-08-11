福建寧德將紀律教育融入日常、抓在經常

福建省古田縣紀委監委建立“導師幫帶”制度，為新進幹部匹配經驗豐富的幫帶導師，幫助其快速掌握業務知識，提升業務本領。圖為近日，該縣紀委監委“導師團”成員為年輕幹部進行紀法知識授課輔導。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月11日電／據中央紀委國家監委網站消息，加強紀律建設是全面從嚴治黨的治本之策。福建省寧德市紀委監委把紀律教育作為必修課、常修課，督促各級黨組織切實扛起主體責任，嚴明紀律規矩、嚴抓紀律教育，不斷在緊扣主題深學細悟上下功夫，堅持正面引導與反面警示相結合，把紀律教育貫穿幹部成長全周期、融入組織管理全過程，引導黨員幹部真正把紀律規矩轉化為政治自覺、思想自覺、行動自覺。



近日，寧德市國資委組織召開警示教育大會。集中觀看警示教育片後，不少黨員幹部深有感觸：“片中案例就發生在自己身邊，教訓極其深刻。”“作為領導幹部，必須時刻綳緊紀律弦，嚴防權力濫用。”



寧德市紀委監委拓展、創新紀律教育方式，督促案發單位用案中人警示教育身邊人，以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，切實讓紀律規矩內化於心、外化於行。



把握重點深學細悟，推動形成遵規守紀的高度自覺



寧德是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地和實踐地，習近平同志在寧德工作期間，寧德地委、行署出台《關於地委、行署領導幹部廉潔自律的若幹規定》等。寧德市紀委監委充分運用這一獨特優勢，深挖理論和實踐資源，推出“足跡”學習專欄，把學悟習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述作為重中之重，引導黨員幹部從中汲取源頭活水，推動形成遵規守紀的高度自覺。



寧德市紀檢監察機關靠前監督，督促各級黨委（黨組）積極探索經常性紀律教育有效途徑，把學習黨章黨規黨紀作為理論學習中心組、黨校（行政學院）必修課，融入民主生活會、組織生活會、“三會一課”、主題黨日等黨內生活，深學細悟習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想、關於全面加強黨的紀律建設的重要論述等，從理論源頭加深對黨的紀律建設的理解把握。



學紀、知紀、明紀是守紀的前提和基礎。近日，該市壽寧縣紀委監委黨規黨紀宣講團來到該縣公安局開展紀法宣講，重點圍繞權力運行關鍵點，結合典型案例對《中國共產黨紀律處分條例》以及中央八項規定精神進行深度解讀。



“內容通俗易懂、貼合實際。”“對案件辦理、涉案財物管理等關鍵環節中的廉潔風險點有了更加清晰的認識。”宣講受到在場黨員幹部的一致好評。