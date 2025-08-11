甘肅省紀委監委：當好案件質量把關人

甘肅省紀委監委案件審理室違紀違法審理處的同志正在討論有關案件審理意見。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月11日電／據中央紀委國家監委網站消息，前不久，剛剛辦完某省管幹部涉嫌嚴重違紀違法案件的甘肅省紀委監委某審查調查室主任專門向案件審理室違紀違法審理處道謝，感謝該處為保證案件質量給予的支持，“在對案件質量進行全程把控的過程中，違紀違法審理處都給了我們很多指導，尤其是你們對案件涉及的挪用救助資金行為的認定意見，幫助我們快速明確了取證方向。”



案件質量是執紀執法工作的“生命線”，也是紀檢監察工作高質量發展的關鍵所在。甘肅省紀委監委案件審理室堅決扛牢案件審理政治責任，通過精準化審核把關、全方位業務指導、立體式質量評查，構建起全鏈條案件質量防控體系。該室違紀違法審理處將高質量要求貫穿到每一起案件審理始終，全面提升審理工作品質內涵。2022年9月，甘肅省紀委監委案件審理室違紀違法審理處被評為全國紀檢監察系統先進集體。



做好審核把關，構建查審良性互動工作格局



違紀違法審理處作為紀檢監察機關內部開展執紀執法審核把關和監督制約的專責部門，主要職責是對違反黨紀和職務違法的案件進行審核把關，並依規依紀依法提出處理或者處分意見。



“早在2018年，案件審理室就探索建立室內層級審核制度，全面助推案件質量持續提高。”甘肅省紀委監委案件審理室主任南永緒介紹，該室受理案件後，首先由審理組主辦人審閱案卷材料，梳理關鍵事實與證據，提出審核意見，經審批後反饋案件審查調查部門補查補證。在此過程中，審理組協辦人協助完成閱卷審核、簽報受理等相關工作。



“審理報告形成初稿後，我們會召開審理組會議，嚴格審核程序手續，細致研判事實證據及定性處理等問題，盡可能在提交室務會討論之前，解決所有實體和程序方面的爭議。”甘肅省紀委監委案件審理室副主任、違紀違法審理處處長陸路介紹，如對於案件有關爭議，審理組會實時與審查調查部門溝通協商，最大限度消除分歧、達成共識，形成辦案合力。