台愛樂參訪團訪新疆　跨越山海譜新聲

台灣愛樂參訪團最近與新疆愛樂樂團等藝術團體在烏魯木齊進行交流演出。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月11日電／據大公報報導，由台灣四月望雨合唱團、海峽美學音響發燒協會、夢蓮花戲劇團、民生愛樂合唱團以及台灣青年學生等61人組成的台灣愛樂參訪團，最近到訪新疆烏魯木齊。他們走進新疆藝術劇院，與新疆愛樂樂團等當地藝術團體進行交流演出，反響熱烈。這次活動是近年來兩地音樂界首次開展的民間交流，也是“音韵新疆──台灣愛樂參訪團新疆行活動”的重要組成部分。



“這次交流演出，我們感受到了民樂與西洋樂器碰撞出的美妙火花。這樣的交流給台灣愛樂者們啟發，大家互相學習、共同進步。”台灣聲樂家協會榮譽理事長、台灣東吳大學音樂系客座教授孫清吉說，新疆、台灣兩地音樂風格雖有不同，但對美的追求是相通的。希望這次交流碰撞出的絢爛火花，讓音樂文化在交流中不斷發展，共同繁榮。



新疆愛樂樂團副團長王季鬆在接受《大公報》採訪時說，這是團裡首次與台灣藝術家以同台演出的方式進行文化交流，不同於以往的演奏─觀看模式。“在曲目策劃上，我們認真研讀了他們所有的作品，結合我們所能想到的這次文化交流的意義，和我們新疆文藝工作者要給台灣同胞傳達和表述的新疆現在的美好生活，最終確定創排的節目。”



藝術交流是個互學互鑒、相互促進、共同提高的過程。本次新疆台灣兩地音樂人的面對面交流期間，台灣音樂劇創作人史博偉在演出《玫瑰組曲》時，就融入了來新疆後在大巴扎參訪時現學的維吾爾族舞蹈動作。他說，“雖然只是學到些很簡單很輕巧的動作，但就給人一種跳起來的感覺，當時就想這個可以放到我的節目《玫瑰組曲》裡面，因為玫瑰花是開放的，唱‘玫瑰玫瑰我愛你’的時候，就用這些動作來跟現場觀眾互動，效果真的很好。回去後我一定要再多學幾個動作。”



就讀於上海音樂學院、第一次來新疆的台灣學生羅巧慈說：“熱瓦普有濃鬱的地域風情，希望有機會嘗試學習。”