台灣厨師鄭宏謀啟發台青年　促進兩岸和諧

台廚師鄭宏謀在重慶九街掀起Cosplay風潮，與外國朋友合影。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月11日電／據大公報報導，台灣廚師鄭宏謀向大公報記者表示：“不想做飄來飄去的浮萍，要做扎根重慶的大樹。在重慶發展的台灣青年越來越多，從事的行業也越來越廣。‘啊謀小鋪’的設計師也是台灣青年，我接觸了很多在重慶打拼的台灣人，遍布在餐飲、設計、農業、文化、音樂、奢侈品等行業。從年齡階段算，老中青都有。”這樣的氛圍讓他對大陸的歸屬感越來越深。“我是中國人，對國家、對民族的認同感很強烈，希望能夠促進兩岸更好更和諧。”他常與台灣年輕人說，“在大是大非前，一定要支持祖國，這非常重要。”



“啊謀小鋪”第二次提檔升級時，重慶的朋友們給予他不少幫助。這份情誼化作清晨送給環衛工、拾荒老人的熱粥。“心存善意不為回報。九街每晚都有撿紙、飲料瓶的老人。有位撿紙的奶奶80多歲了，我們認識十幾年了，每當她經過我店，我就會做餅煮粥給她，像對自己奶奶一樣。”鄭宏謀一直傳遞善意，“我的員工包括兩名副手，一位跟我15年，另一位跟我8年，還有一名負責切菜、做清潔的阿姨。餐飲業節假日不休，比較辛苦。今年我帶員工兩次出游，2月去了峨眉山、樂山，6月游覽巫山、奉節。”



鄭宏謀表示，“人生經歷諸多事，遇到坎坷不要抱怨，堅持傳遞正能量。”