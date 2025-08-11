美國市場上的瑞士手表或大幅漲價。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，專訪｜美國高關稅政策是對本國消費者變相徵稅——訪英國經濟學家羅思義



英國經濟學家、倫敦經濟與商業政策署前署長約翰·羅斯（中文名：羅思義）日前接受新華社記者專訪時表示，美國政府的關稅政策將美國從全球化大勢中孤立出來，造成的惡果將由美國消費者承受。



羅思義說，美國濫施關稅，分裂了全球經貿體系，將自己排除在全球化進程之外。美國占全球貿易的比重本就有限，“如果其他國家團結起來，美國的貿易保護政策就不可能得逞”。



他說，美國關稅政策不會成功的原因主要有二：一是短期來看，美國經濟增速正從過去幾年的高位放緩，不一定會陷入衰退，但增速會下降，這將引起國內不滿。二是從結構上看，美國已不足以影響世界貿易的總體走向，雖然仍能影響進入美國的進口商品占比，但其在全球貿易中的占比將趨向於下降。



羅思義說，對美國國內而言，關稅的直接後果是推高物價，這對美國消費者是一種變相徵稅。絕大多數行業和消費者都會因生產或生活成本上升而受損。民調顯示，多數美國民眾認為關稅“有害”，因為他們切實感受到生活成本增加。



他還說，關稅或許能暫時保護鋼鐵、鋁等少數行業，但對美國經濟整體而言，關稅導致的成本上升將損害更廣泛的產業鏈。例如，美國曾限制太陽能電池板進口，結果既沒有培育出像樣的本土企業，還推高了新能源建設成本，損害了消費者利益。



羅思義認為，特朗普政府的關稅政策很難實現迫使企業赴美建廠的目的，因為美國製造業現狀不佳，產出水平不見起色。



“真正關鍵的是美國民眾的反應。”羅思義說，“特朗普政府正試圖顛覆二戰以來美國一直推行的全球化政策，這是一個重大的問題，美國民眾會認同這種做法嗎？還是會意識到這會讓他們的生活更糟進而用選票反對？問題的最終結果將取決於政治領域，美國中期選舉對特朗普政府將是一場大考。”