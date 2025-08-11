港青軍事夏令營結業　500學員收穫豐

學員參觀駐香港部隊展覽中心。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月11日電／據大公網報導，第十八屆香港青少年軍事夏令營暨第十二屆香港大學生軍事生活體驗營，昨日在中國人民解放軍駐香港部隊新圍軍營圓滿結業並舉行閉營典禮。來自香港逾190所中學和高校約500名學員在雄壯的國歌聲中，隆重舉行莊嚴的升國旗儀式，回顧總結為期10天的訓練學習生活，展示了香港青少年的昂揚精神風貌。



今年，香港青少年軍事夏令營和香港大學生軍事生活體驗營首次合併舉辦、同步組織。活動期間，學員們接受了軍事體育訓練、單個軍人隊列動作、徒步行軍和地圖使用等多項軍事科目訓練，觀摩了步戰車、艦艇、直升機等先進武器裝備和“獵人戰鬥”表演，參加了愛國主義和國防知識講座，參觀了駐香港部隊展覽中心“夢起東方──中國夢.強軍夢.香江衛士”主題展覽，觀看了《致敬祖國》主題文藝演出，度過了短暫而又充實的軍營時光。閉營典禮上，主禮嘉賓為學員代表頒發結業證書，隨後全場合唱《歌唱祖國》，為本次活動畫上了圓滿句號。



香港青少年軍事夏令營、香港大學生軍事生活體驗營分別於2005年、2011年推出首屆活動，由駐香港部隊與香港特區政府、群力資源中心、香港青少年軍總會等聯合主辦，迄今已有逾8500名香港青少年學生參加。