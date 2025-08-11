“亞洲球王”義踢　籌千五萬支援抗戰

在1923年的第六屆遠東運動會上，李惠堂率隊打敗日本。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月11日電／據大公網報導，抗戰爆發後，許多港人通過實際行動支援內地抗戰，有的青年甚至回到內地直接抗戰。



20世紀30年代，也是李惠堂被稱為“亞洲球王”的時代。李惠堂出生於香港大坑村，小時候喜歡在大坑村的草地踢足球鍛煉身體。其後考入皇仁書院，在皇仁時亦繼續參與校內足球活動。



“當時香港足球很厲害，香港淪陷的時候，他（李惠堂）回到了家鄉──梅州市五華縣。他推動足球運動，把表演賺的錢捐給國家打仗，另外還鼓勵年輕人參軍，這就是他當時的貢獻。”蔡建祥說。



遠東運動會重挫日本



1923年，年僅18歲的球王李惠堂首度遠征在日本大阪舉辦的第六屆遠東運動會。賽前日本人以為穩操勝算，準備洗雪前恥，不料卻以1比5慘敗，李惠堂奪得第六屆遠東運動會足球冠軍，讓“甲午戰爭”以來，備受壓抑的中華民族在體育場出了一口氣。李惠堂後來回憶說，這是他足球生涯中最重要的一役。他也因此被球迷們視為足球場上的“抗日先鋒英雄”。



1941年，香港淪陷後，李惠堂不願做亡國奴，拒絕為日本人踢球，後又再拒絕在汪精衛偽政府任職。趁到澳門比賽之機，他輾轉回到老家，並組建了五華足球隊。李惠堂響應宋慶齡提出的慰問抗日傷病員的號召，四處舉辦義賽，為抗戰募捐出賽達138場，把義賽得到的款項捐給國家，用於救災、慰勞傷兵、孤兒等。據統計，1944年底到1945年初半年時間，李惠堂在重慶足球義賽就募集了超過1500萬元的資金支援抗戰。