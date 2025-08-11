AI與機器人亮眼　外資流入中資股

快手加力AI技術應用，旗下可靈AI大模型的影片生成能力不斷突破，股價今年大升逾九成。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月11日電／據大公網報導，正在北京舉行的世界機器人大會受到全球注視，市場憧憬內地人形機器人技術、AI能力快將出現DeepSeek時刻，令中資科技股持續成為投資熱點。事實上，已公開發布的中國人工智能大模型數量逾1500個，占全球總數逾四成，加速內地人工智能技術與產業融合，湧現更多創新成果。



近期內地人工智能（AI）及人形機器人概念股受到追捧，支持恒生科指繼續強勢，累升20%以上，投資者對中國科技創新發展充滿信心。2025年世界機器人大會有數百間海內外企業參與，展現機器人技術進步、產業蓬勃發展。值得留意的是，宇樹科技創辦人王興興指出，未來數年機器人技術發展重點在於AI的能力。這意味機器人AI能力與應用領域有望大幅提升，迎來低成本、大算力的DeepSeek時刻，再配合近年國產AI大模型性能大躍進，更加有利中國人形機器人技術發展走在全球前列。



AI算力躍進 助攻機器人創新



中國科技持續出現技術突破，中資科技股成為炙手可熱的投資焦點。目前中國AI算力不斷躍進，助力機器人產業發展，促進智能新產品推出。小米將推出AI眼鏡，目前市場對AI眼鏡產品創新技術有著無限憧憬。分析認為，隨著AI技術進步及應用，未來AI眼鏡有可能發展成為全球必備的電子產品，功能上可逐步替代智能手機。



由於中國人工智能技術有優勢，令中資科技股具有較大增長潛力，表現持續優於全球，近月內地A股及港股形成頗為全面升勢。7月上證、深成指、深創板、恒指、恒生科指分別升3.7%、5.2%、8.1%、2.9%及2.8%，顯示全球資金仍在增配中資股科技股，快手今年大升逾91%，比恒生指數走勢更標青。



中國大模型數量稱冠全球



事實上，中國在人工智能領域上具有優勢，目前已公開發布的中國AI大模型數量已超過1500個，占全球已發布3700多個AI大模型總數的40%以上，位居各國之首。中國智能企業超過5100間，亦占全球總數約15%，相關產業規模不斷擴大。有利的客觀環境下，中國正加快人工智能技術開發與應用，並與產業融合發展，激發更大增長動力與湧現更多創新成果。