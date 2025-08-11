子女當擔保人　高齡人士可申30年按揭

中評社北京8月11日電／據大公網報導，上期（刊7月28日A12版）提及樓齡影響按揭年期，對於年齡高於50歲的人士，又有沒有方法獲批足30年還款期呢？



以一個案為例，陳先生60歲，剛買入一個新盤單位並向銀行申請七成按揭，但銀行一般僅接納陳先生申請15年還款期，陳先生向筆者公司之按揭顧問求助，仔細瞭解陳先生情況後，即使有銀行可將其按揭年期延至20年，按照陳先生之入息水平仍未可通過審批要求；故此建議陳先生可考慮加入較年輕之擔保人（例如子女），以助拉長按揭年期又或增加整體入息水平；最終陳先生成功如願選用30年還款期獲批七成按揭。



超過50歲又或較高齡人士若希望延長還款期至30年，方法是增加一位較年輕的擔保人，但當中要留意的是，除了業主及年輕擔保人的入息水平需符合供款占入息比率要求，年輕的一位每月入息最少能足夠供樓，銀行才會以年輕那位的年齡計算按揭年期。



亦有個別銀行要求年輕那位屬於主要入息者，入息占比較大，才可以年輕那位年齡計算按揭年期。要留意的是，銀行之間的審批準則及尺度不盡相同，以上所述並非所有銀行均可采納之方式。



子女月入至少要夠供樓



有一個市場偶有出現的情況需留意，現今不少父母替子女支付買樓首期，甚至代為供樓，礙於年輕子女入息不高，父母或希望作為按揭擔保人。雖然業主是年輕子女，但在計算供款占入息比率時，若然父母入息占比明顯較大，父母才是主要入息者，而子女入息甚或未夠供樓，父母的年齡便會納入計算按揭年期，若年齡較大會影響並縮短按揭年期。這情況下置業人士應先仔細作預算，根據樓價量力而為，供樓金額不宜高於子女入息。