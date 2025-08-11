來北京，見證一場機器人的“狂歡”

觀眾圍觀宇樹科技機器人拳擊表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月11日電／據新華網報導，連日來，位於北京亦莊的2025世界機器人大會現場人潮汹湧，熱鬧非凡。來自全國各地的展商代表、參觀者，雲集於此，見證一場機器人的“狂歡”。



“讓機器人更智慧，讓具身體更智能”。這場盛會上，200餘家國內外機器人企業的1500餘件展品集中亮相，首發新品超百款。多個展區內，用於工業、農業、服務業等各行各業的機器人產品讓人眼花繚亂。特別是50家人形機器人整機企業展示最新產品，參會企業數量創同類展會之最。



大會現場，有機器人為觀眾衝泡咖啡、盛爆米花，有機器人在表演“串糖葫蘆”“搭積木”，還有機器人在舞台上大秀舞技。一位黑發苗條的美女機器人伸開雙臂，用中英文回答觀眾提出的問題。另一位穩健的機器人正在眾目睽睽下不慌不忙展示物品分揀技能。



宇樹科技機器人展台被圍堵得水洩不通，只能看到無數手臂拿著手機搶拍。上方屏幕上，兩名機器人拳擊選手正揮拳激烈比拼，受力摔倒後，快速翻轉站起，繼續投入戰鬥。其對面，一個小型足球場也被擠得難以下腳。球場上，加速進化機器人選手T1和K1正激烈拼搶，圍觀的孩子們跟著主持人大喊著“加油”，現場氣氛猶如真人比賽般熱烈，一不留神，球進了。