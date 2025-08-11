特亂政影響浮面　美衰退風險增

美國鼓勵盟友和夥伴赴美投資設廠，這些投資能否完全轉化為經濟增長的動力，難以預料。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月11日電／據大公網報導，“美國例外論”的出現有著特殊的宏觀和政策背景。2025年以來，美國經濟基本面和資產走弱，美債收益率震蕩波動擴大，美匯指數跌逾10%，資本大規模流出美國，集中反映了市場對“美國例外論”的交易出現轉折。特朗普發動的關稅戰已經削弱美國的整體信用，而且美國科技行業也面臨關稅政策高度不確定性的衝擊，以及全球科技競爭加劇的挑戰，製造業回流的進程受挫。



目前來看，美國與部分國家初步達成的關稅協定雖有助於緩和緊張的貿易氣氛，但“美國優先”政策導向不變，“美國例外論”能否繼續奏效尚存未知數，美債和美股資產表現或受政策不確定性衝擊，美聯儲減息政策不明朗，美國債務危機是否進入臨界點還有爭論，但美國經濟所面臨的潛在風險和未來前景堪憂。



外商縮投資 資本持續流走



一、美國經濟面臨結構性的現實矛盾



一是經濟維持一定增長，但放緩趨勢顯現。新冠疫情期間，美國經濟通過大規模刺激而率先在發達經濟體實現較快﻿復甦，過去5年維持年均超2%的增長。2025年以來，美國經濟出現較大波動，第一季度GDP環比按年率計算萎縮0.2%，第二季度實際GDP環比折年率初值錄得3%的增長。從就業和通脹兩項資料來看，美國的通脹因關稅政策而呈現上升趨勢，失業率略增，表明經濟增長動能減弱。



展開來看，美國第二季度消費者支出增長1.4%，為疫情結束後連續兩季最慢；美國製造業PMI重陷萎縮，較6月的高點顯著回落。多數市場機構預計美國經濟處於軟著陸周期。穆迪分析指出，美國經濟正處於衰退邊緣，最新指標顯示經濟正在停滯，消費者支出已陷入停滯，建築與製造業陷入萎縮，就業料將走弱。



二是FDI持續流入美國，但資本流出擴大。2023年美國外國直接投資（FDI）達到創紀錄3109.5億美元，歐盟、日本、加拿大、英國對美投資顯著。聯合國貿發會議報告指出，受關稅上升和地緣政治緊張影響，2024年全球FDI總額為1.5萬億美元，下降11%，而美國仍是企業海外投資的首選地，吸引FDI為2790億美元，按年下降10.3%。客觀分析，吸引全球資本進入美國市場主要在於美國的科技創新、資本市場和私人資本保持活躍，而美股的“長牛”行情雖存在泡沫化的質疑，但仍具較強吸引力。