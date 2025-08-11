選股要有依據　買股要有方法

中評社北京8月11日電／據大公網報導，買股票的時候要像在超市購物一樣冷靜，看價格，看保質期。月線是判斷大趨勢的依據，周線是確認小趨勢並操盤股票的依據，日線是快速發現異動股操盤的依據。買股要悠然，賣股則要果斷。



股價下滑20% 立即止損



任何時候，當你精挑細選買入的股票，一旦由高峰回落10%至15%，你便應該高度關注，肯定有什麼地方出錯了，或者趨勢可能已經改變了。一旦趨勢有變，應及早止損離場，不能跟股票談戀愛。不管任何理由，一旦股價由高峰下滑20%，應立即止損離場。股市是讓大多數人輸錢、少數人贏錢的地方，千萬不要跟股市較勁。



有人問為什麼虧損一旦達到20%，便要不問理由地止損，理由是虧損一旦達到20%，在未來必須賺回25%才能打平。如讓虧損繼續擴大至50%或以上，則未來必須賺回100%以上才能打平。投資是件快樂的事，巨額虧損會極大影響自己的心情，甚至把自信心都輸掉了。



我不喜歡買低價便宜股，因為股價已經反映了這些股票糟糕的價值。當你因為便宜而買入股票時，如果它的表現不如你所願，你會很難做出賣出的決定，因為它現在更便宜了，而便宜正是你第一次購買的原因。基於“便宜”的邏輯，它越便宜豈不是就越有吸引力？事實上，便宜股往往是垃圾股、僵屍股、弱勢股的代名詞。



我專注於買入上漲趨勢的股票，喜歡順勢而行，享受一買入就上漲的快樂！最好的購買信號出現在股票交易量增大、股價強勢上漲和股票突破震蕩盤整階段的時候。我購買一只股票最重要的理由在於它的價格正在上漲。如果價格的確在上漲，那麼就不需要再提出其他問題了。如果價格沒有上漲，那麼也就沒有其他原因再值得考慮了。



個人的看法對投資者或投機者來說，是沒有任何價值的，除非市場按照他的想法去表現。市場絕不會錯，個人的看法往往卻是錯的。股價永遠不會太高，高到讓你不能開始買進；也永遠不會太低，低到不能開始賣出。在大牛市裡，要敢於追買率先漲停的股票；更要大膽大筆買入率先領漲板塊中的領頭羊！經驗證明，要想在投機中真正賺到錢，就得買從一開始就表現出有利潤的股票或商品。買入就賺錢能讓你對自己的投資決策充滿自信，有了自信才可能重倉持有。看對不重倉就是一場自欺欺人的笑話。