創新醫藥板塊長線看俏

中評社北京8月11日電／據大公網報導，上周港股在此前的四連跌後迎來反彈，先是連升四日，於周五有所回落。恒生指數全周收漲1.43%或351點，收報24858點；全周成交額約1.13萬億元，交易量有所收縮。



早前，美國公布了令人意外的非農就業數據，7月新增就業僅有7.3萬人，遠低於市場預期的10萬人，甚至還大幅下修此前兩個月的數據，給市場帶來“驚嚇”。截至8月2日的當周初請失業金人數激增至22.6萬人，略高於預期，再次驗證就業市場的疲弱。有關於新一輪衰退的擔憂點燃了恐慌情緒，市場進入避險模式，資金湧入黃金等避險資產，黃金股亦受到追捧。



另外美聯儲理事提名人選被鎖定為特朗普身邊的親信斯蒂芬.米蘭，顯示特朗普政府正在對美聯儲施加更大的壓力，市場解讀為降息預期獲得增強，美債收益率下行。



美股財報季開啟，上市公司最新公布的資本開支計劃顯示，各家投入AI的決心不變，且在應用上取得領先位置的部分公司已經展現出核心業務獲益於AI的潛力，受此刺激，產業鏈上游公司獲得市場親睞。備受期待的GPT－5也正式上線，AI浪潮繼續堅定向前。



今年以來表現亮眼的創新藥板塊則走勢分化。一方面，巨額的合作協議點燃了市場的熱情，晶泰科技與DoveTree達成總訂單規模約470億港元的管線合作，其中已收到約4億港元的首付款。另一方面，業績不達預期的個股則遭遇情緒反轉，面臨回調壓力。



筆者認為，短期調整是板塊快速上漲後的自然反應，中國創新藥的長期邏輯仍成立，勢在世界舞台上扮演一個更加重要的角色。



港股互聯網巨頭中，騰訊因其獨特的生態位，在財報季前展現出較強的確定性。相比之下，之前開啟外賣大戰的幾家，近期的表現則受到影響，短期利潤或被拖累。此外，市場期待看到AI投入能轉變為長期的競爭力優勢，未來行業表現或將進一步分化。