靜待企業季績　港股料窄幅上落

中評社北京8月11日電／據大公網報導，港股上周五個交易天中升四天，跌一天，恒指收報24858點，較前周升351點，表現尚可。其特點是：由24500水平開始的反彈，雖一度升越25000關，高見25115點，但高位站不穩，又重新回到25000關以下。上周低位為24372，與高位25115組成一個上落波動的圍欄，繼續讓回吐貨出籠，“任子彈亂飛”，以這般方式消化獲利回吐。



對這種“定格”似的膠著市況，有人覺得“悶”，我則以常理視之，確信若無這種整固，下一階段的升浪難以誕生，故牛皮窄幅上落，貌似毫無生氣，實則正在打底，“樁腳”一柱一柱的建立，這個地基已漸漸成形，誠一大好事。



其實，這一段日子，也不是沒啥可幹的。因為正當大公司業績公布期，每一家上市公司一如學生考試，均要交出試卷，接受考核，投資者包括小股東，就是主考官，每一份成績表都要打分，看看是否及格，優者升，劣者跌，成為規律。



對投資者來講，正好趁這一段日子，去檢視自己的投資組合，是否要重組，抑或安排已處“領先地位”。一切要有個估量和說法，要做功課，要讀財報，識計數，亦不妨參考一下大行的研報，結合各方評價，獨立思考，作出正確的決定。



騰訊可望重上600元



想一想，這段日子是閒不了的，要忙碌大半天。看時間表：本周最受注目的是周三騰訊（00700）的業績公布，相信科技股是否交足功課，騰訊業績是一面鏡子，而根據平均預測，對其業績是充滿期待的。綜合各大行的報告，預期第二季增長3.9%－10.9%，中位數為8%，且看這一預測是否靠譜了。在目標價方面，最牛的看710元，是瑞銀的“傑作”，最低的是交銀的521元，普遍在650元水平。無論如何，因現價騰訊只561元，若業績似樣，重上600元的機會依然不弱。此股為本欄重點投資項目之一，與港交所（00388）並列為“至尊組合”。港交所訂本月二十日宣布，若成績符合預期，將與騰訊形成“雙劍合璧”，說不定就此撐起大市，亦未可料也！