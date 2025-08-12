快評：廢“賴17條”　給兩岸關係轉圜留空間

中評社快評／綠營推動的大罷免全面失敗，民進黨當局被迫修改政策。中時新聞網昨天報導，為免觸及敏感神經、製造民間緊張氣氛，陸委會擬將“賴17條”部分暫擱，不積極限制民間交流，只對公務員赴陸做必要措施，緩解民怨。



所謂“賴17條”，是今年3月賴清德選在大陸《反分裂國家法》立法20周年前夕拋出的17項“國安措施”，賴當局將大陸定義為“境外敵對勢力”，通過“賴17條”大幅限縮兩岸人員在經濟、文化、教育、社會、宗教等各領域交流。



“賴17條”出台目的在透過提昇危機意識與煽動仇恨動員，為綠營推動的大罷免行動催票。“賴十七條”出台後不久，3名涉及“武統”言論的陸配遭廢止在台依親居留許可、限10天內自行離境；不少兩岸交流的相關民間社團因擔心被扣紅帽子，陸續宣布“無限期暫停”活動，更考慮解散。



今年5月，賴當局進一步推動落實“賴17條”，研擬103項修法、計劃與措施。原本綠營計劃在大罷免大成功後，立即啟動“賴17條”相關修法，定調今年下半年是“國安會期”。未料一場選舉大失敗打亂了綠營的計劃。民進黨當局不只無力為“賴17條”修法，而且加深了民怨、失去了民意。



“賴十七條”挑動兩岸政治敏感神經，加劇兩岸局勢緊張，尤其定義大陸為“境外敵對勢力”，嚴重毒化兩岸關係，衝擊兩岸交流。部分暫擱“賴17條”是遠遠不夠的，應全面廢止，如此才能清除兩岸關係轉圜的障礙，為兩岸關係轉圜留下空間。