鋼鐵行業排放比7年前降一半以上
2025-08-11 16:04:33
中評社北京8月11日電／據人民日報報導，記者從中國鋼鐵工業協會獲悉：截至今年7月，全國已有6億噸粗鋼產能、147家鋼鐵企業完成全流程超低排放改造。目前，我國鋼鐵行業已累計投入超低排放改造資金超3000億元，計劃到今年底，改造覆蓋80%的產能。
中國鋼鐵工業協會副會長姜維表示，鋼鐵行業排放與2018年相比，下降了一半以上，環保績效達到國際領先水平。
