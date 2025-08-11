【
國務院任命金民卿為當代中國研究所所長
http://www.CRNTT.com
2025-08-11 15:59:57
中評社北京8月11日電／據新華社報導，國務院任免國家工作人員。任命金民卿為當代中國研究所所長，免去楊友斌的退役軍人事務部副部長職務；免去李俊傑的國家移民管理局（中華人民共和國出入境管理局）副局長職務。
