經濟學家解讀今年上半年中國經濟關鍵詞

中評社北京8月11日電／據人民日報報導，今年是“十四五”規劃收官之年。7月30日召開的中共中央政治局會議指出：“今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門積極作為、攻堅克難，加緊實施更加積極有為的宏觀政策，我國經濟運行穩中有進，高質量發展取得新成效。”我國經濟展現強大活力和韌性，為完成全年經濟社會發展目標任務、實現“十四五”圓滿收官打下扎實基礎。本期理論版邀請專家學者解讀今年上半年中國經濟六大關鍵詞，圍繞總結上半年經濟形勢、做好下半年經濟工作，客觀分析運行亮點、理性看待發展態勢、凝聚團結奮鬥共識。



強定力



經濟迎難而上 運行穩中有進



中國社會科學院工業經濟研究所所長 陳彥斌



今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國經濟承壓前行、迎難而上，上半年國內生產總值同比增長5.3%，在主要經濟體中繼續處於領跑地位。



近期，國際主要經濟機構先後更新了今年的全球經濟增速前景預期。聯合國5月發布的《2025年全球經濟形勢與前景年中更新》指出，2025年全球經濟增速預計將放緩至2.4%。世界銀行6月發布的《全球經濟展望》將2025年全球經濟增速預期調整為2.3%。比較來看，上半年我國經濟增長5.3%，展現出強大活力和韌性。因此，國際貨幣基金組織7月底發布的最新《世界經濟展望》大幅調高了中國今年經濟增速預期。



今年以來，國際環境複雜多變，不穩定不確定因素增多，尤其是美國政府的關稅政策及其反復多變的貿易政策，使國際經貿和金融秩序遭受重創，削弱了全球經濟增長前景，也對我國出口造成了一定影響。同時，我國改革、發展、穩定任務繁重，國內需求擴大的動能尚需增強，重點群體以及部分行業就業壓力有所增加，經濟結構調整持續深化也面臨新挑戰。