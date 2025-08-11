海外華僑華人代表天府行活動嘉賓參訪宜賓

中評社北京8月11日電／據中國僑網報導，來自美國、加拿大、日本、西班牙等26個國家的50餘名“凝心聚力·同圓夢想”2025年海外華僑華人代表人士天府行活動嘉賓近日參訪四川宜賓。



8月7日，參訪嘉賓走進中國華僑國際文化交流基地李莊古鎮，深刻感受先輩學者在烽火歲月中堅守文化薪火、保護民族瑰寶的堅韌精神。同時，他們還沉浸式體驗了古鎮風貌與民俗文化，欣賞了傳統建築藝術。



實地調研後，參訪嘉賓還參加了宜賓投資推介會。宜賓市僑辦相關負責人在致辭中表示，廣大僑胞是聯通中外的橋梁，是推動合作的使者，更是助力宜賓發展的寶貴力量，期盼大家能成為宜賓故事的精彩講述者，將這座城市的蓬勃生機與廣闊前景傳向五洲四海；更衷心期待大家能成為宜賓發展的深度參與者，把先進理念、前沿技術和優質項目帶回宜賓，在這片充滿希望的熱土上共享機遇、共創輝煌。



8月8日，參訪嘉賓走進三江口長江公園、五糧液集團、極米光電有限公司、四川時代、歐陽明高院士工作站，沉浸式體驗宜賓在城市建設、白酒文化傳承與高端裝備製造、綠色新能源等領域的深厚底蘊與創新突破。



“我很小的時候來過宜賓一趟，這一次來發現整個城市完全超乎我的想象，寬闊的街道、高聳的建築和乾淨的市容市貌讓我感到震撼，感覺宜賓已經變成了一個國際化、很漂亮的花園城市。”新加坡天府會副會長劉陽荷表示，希望能把宜賓的餐飲文化帶到海外，幫助宜賓的食品企業走向國際。



“宜賓的環境很好，好山好水讓人羨慕，李莊的文化抗戰精神薪火相傳。這次的行程增進了我們對宜賓投資的信心，期盼未來能有更多機會投資宜賓，參與宜賓的發展。”全美華商總會副會長郭洪源說。