第十三屆“魅力之光”全國核科普夏令營落幕

中評社北京8月11日電／據新華社報導，8月8日，由中國核學會與中國核電聯合主辦，海南核電、海南省文化館（海南省非遺中心）及海南醫科大學聯合承辦的第十三屆“魅力之光”杯全國核科普夏令營活動在海南核電基地圓滿落下帷幕。



閉幕式上，中國核電相關負責人致辭，生態環境部核與輻射安全中心信息研究所所長王曉峰作科普致辭。活動設置國內外行業專家主旨演講、“魅力之光”十佳核科普講解員展示等環節，匯聚核能公眾溝通的全球智慧，點亮青年學子心中追求核能未來的夢想。



活動現場，主辦方發布《溝通無界 核創未來》全球合作倡議書，呼籲各國加強核科普資源共享、聯合培養專業人才、創新傳播形式，並發布全球首個陸上商用模塊式小型堆“玲龍一號”IP形象，圍繞該主題進行主題沙龍對話，並舉行了中國核電“核諧之美”實踐基地授牌儀式。



據瞭解，來自各地的“魅力之光”全國核科普競賽優勝者代表，共同參與本次為期5天4晚的夏令營活動，營員們一同走進海南省文化館（海南省非遺中心）、海南省博物館，在感受歷史的同時，也觸摸科技推動社會進步的脈搏；在瓊海市紅色娘子軍紀念館，營員們感受英雄奮鬥精神在心中種下崇敬與奮進的火種；在文昌航天超算中心研學基地，親手製作手工，齒輪轉動間，探尋到超算為航天器導航、計算軌道的奧秘；在海南核電基地，參觀“玲龍一號”全球首堆建設現場，一同探索核電的奧秘。



國家能源局中國核電發展中心，中核集團宣傳文化中心、中國核電有關負責人，海南省委宣傳部、海南省科協、海南省國資委、昌江黎族自治縣等相關單位負責人，媒體代表、夏令營營員、講解員風采展示選手等150多人現場參加閉幕式活動。



