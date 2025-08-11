﻿廣東基孔肯雅熱得到初步控制

中評社北京8月11日電／據大公報報導，經過一個多月持續防控攻堅下，廣東基孔肯雅熱疫情得到初步控制。記者10日從廣東省疾病預防控制局獲悉，廣東新增基孔肯雅熱本地病例持續下降，過去一周（8月3日至9日）廣東省新增本地1387例，與過去數周相比明顯減少。其中，8月9日，佛山新增病例142例，已連續12天呈現下降趨勢，佛山市疫情快速上漲勢頭已得到初步遏制。目前在本輪疫情中，佛山沒有出現重症、死亡病例，已有超九成病例痊愈。



此次廣東基孔肯雅熱最早由佛山順德區在7月8日發現，目前佛山全市的基孔肯雅熱疫情呈明顯下降趨勢，每日新增報告病例數從7月19日最高峰的674例降至8月9日的142例。



從全省來看，8月3日0時至8月9日24時，廣東全省新增報告基孔肯雅熱本地病例1387例，未報告重症和死亡病例。病例分布在佛山1212例，廣州103例，湛江39例，清遠6例，深圳、珠海各5例，中山4例，惠州3例，韶關、東莞各2例，汕頭、江門、陽江、潮州、揭陽、雲浮各1例。不過，與高峰時期相比，廣東新增病例從每周高峰的約3000例減少至1387例，降幅超50%。



網格戰法 精準滅蚊



廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，目前全球基孔肯雅熱疫情高發，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風險持續存在；同時叠加汛期台風、降雨等天氣影響，蚊媒活動頻繁，疫情防控還不能鬆勁，仍需持續推進“翻盆倒罐清積水”行動，重點在頻繁降雨過後，對老舊社區、建築工地、地下車庫等，全面清理蚊蟲孳生地。



佛山通過對病例持續高發的重點村居和鎮街開展多輪次圍合消殺。9日，在佛山順德區北滘鎮三桂村，志願者手持網格地圖，掃描上面的二維碼後，無需村裡人帶路，精準抵達目標區域，開展防控工作。該村7個片區細分為102個小網格，每棟房屋對應唯一編號，附有小網格定位二維碼。作為基孔肯雅熱防控中的創新運用，“網格戰法”使得工作效率大為提升，新發病例個案能夠迅速被找到，並精準進行滅蚊。