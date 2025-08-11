歐盟稱美俄之間的協議須包含烏克蘭和歐盟

中評社北京8月11日電／歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯10日在接受媒體採訪時表示，美國和俄羅斯之間關於結束俄烏衝突的任何協議都必須將烏克蘭和歐盟考慮在內。



新華社報導，卡拉斯說，美俄之間的任何協議都必須包含烏克蘭和歐盟，因為這事關烏克蘭乃至整個歐洲的安全。卡拉斯表示將於11日召開歐盟外長緊急會議，討論下一步行動。



烏克蘭總統澤連斯基10日在社交媒體發文說，必須公正地結束戰爭，烏方全力支持英國、法國、德國等歐洲6國領導人和歐盟委員會主席馮德萊恩9日晚發表的有關烏克蘭和平的聯合聲明。



英法德等6個歐洲國家領導人和歐盟委員會主席馮德萊恩9日晚發表聯合聲明說，唯有積極外交斡旋、繼續支持烏克蘭並施壓俄羅斯，才有可能實現烏克蘭和平與安全。相關歐洲國家將通過“志願聯盟”繼續給予烏克蘭“實質性軍事和財政支持”，並維持和實施針對俄羅斯的限制性措施。



美國總統特朗普與俄羅斯總統普京將於8月15日在美國阿拉斯加州會晤，討論烏克蘭危機。澤連斯基9日表示，烏克蘭的和平之路“必須與烏克蘭共同確定，這是最基本的”。據媒體報導，特朗普8月6日與歐洲領導人通電話時曾表示計劃與俄烏領導人會談，但參與者不包括任何歐洲領導人。美國《紐約時報》報導說，特朗普視歐洲為“不可信任的對象”。