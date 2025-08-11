《中國房顫管理指南》頒布

中評社北京8月11日電／據新華網報導，8月9日，《中國心房顫動管理指南（2025）》（以下簡稱《指南》）在中國老年保健醫學研究會老年心血管病分會第8屆學術年會暨第十五屆血栓防治研討會上正式發布。《指南》首次推薦通絡藥物參鬆養心膠囊用於陣發性房顫維持竇性心律及持續性房顫射頻消融術後防復發。



《指南》指出，“對於陣發性房顫，可單獨使用中藥參鬆養心膠囊（Ⅱa，B）維持竇性心律，也可與傳統抗心律失常藥物聯合使用。”“參鬆養心膠囊可用於陣發性房顫竇性心律維持，效果與普羅帕酮相當，且具有更好的安全性。參鬆養心膠囊可有效降低持續性房顫患者射頻消融術後一年內復發風險40%，顯著降低術後3個月及6個月房顫負荷（房顫持續時間和房顫發生頻次），改善患者生活質量，延緩首次發生房顫／房撲時間，且安全性良好。”



房顫是臨床上最常見的一種心律失常。該病嚴重影響患者生活質量，並顯著增加死亡、卒中、心力衰竭和痴呆風險。



據悉，該部指南是在吸收國內外心房顫動相關指南／共識重點內容及近年來有關房顫基礎與臨床研究成果的基礎上，經中華醫學會心電生理和起搏分會、中國醫師協會心律學專業委員會和房顫中心專家委員會組織67名專家共同制定。



中華醫學會心電生理和起搏分會名譽主任委員、武漢大學人民醫院黃從新教授強調：“這部指南既吸納了國內外近五年來的研究成果，也是我們中國戰鬥在房顫一二級預防專家長年累月經驗的積累，和臨床研究、基礎研究的薈萃，是一部具有中國特色、體現房顫全程管理的、具有強烈指導意義的綱領性文件。”



作為絡病理論指導下研發的創新中藥，以嶺藥業參鬆養心膠囊於2003年上市。基礎研究證實，參鬆養心具有“整合調節、快慢兼治”的作用優勢，能夠抑制心臟多離子通道作用，同時兼具非離子通道調節作用，可多途徑、多環節、多靶點阻斷心律失常的病理生理機制。