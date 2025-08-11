福建龍岩新羅區設立營商環境監測點

中評社北京8月11日電／據中國紀檢監察報報導，近日，福建省龍岩市新羅區蘇阪鎮紀委工作人員對福建省德澤新能源有限公司鋰離子電池碳基負極材料項目建設情況進行回訪，項目負責人告訴工作人員，企業項目竣工驗收等相關手續已經辦理完成。



該項目是新羅區紀委監委首批設立的30個營商環境監測點之一。此前，新羅區紀檢監察幹部在該企業走訪瞭解到，項目面臨雙回路供電、竣工驗收等相關手續辦理困難。隨即，該區紀委監委督促蘇阪鎮以及相關職能部門主動靠前、優化服務，會商解決該項目相關手續辦理困難問題，保障項目按時投產。



新羅區紀委監委相關負責同志介紹，該區紀委監委以清廉企業建設為抓手，在新材料產業、新能源產業、電子信息產業、文化旅遊產業等產業中選取17家重點民營企業和10個職能部門、3個在建項目設立“親清護航”營商環境監測點，區紀委監委班子成員下沉掛鈎，從紀檢監察幹部中確定監測員和聯絡員，緊盯服務、執法、行政審批、活動交往等履職過程中可能存在的責任、作風和腐敗問題，採取掛鈎班子成員定期走訪調研、監測員和聯絡員點對點溝通反饋等方式，企業可以及時反映生產經營面臨的困難以及相關職能部門或人員的問題，暢通訴求渠道。該區紀委監委根據收集到的問題線索和企業訴求，精準開展監督，持續破解企業發展堵點難點。



今年以來，新羅區紀委監委在營商環境方面處理22人，給予黨紀政務處分16人，先後對相關企業反映的10個問題逐一跟蹤督辦，督促部門及時整改到位，推動困擾企業的難點問題得到有效解決。