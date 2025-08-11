讓“村超”的風吹到更遠處

中評社北京8月11日電／據人民日報報導，8月9日晚，經過多輪比拼，2025年貴州“村超”迎來收官之戰，忠誠村足球隊通過點球大戰擊敗龍泉井村足球隊奪得總冠軍。當晚，“村超”全國賽開幕式接續進行。



一個月前，兩次洪峰過境，淹沒了貴州榕江的“村超”球場。洪水退去，球場用20天完成重建。7月26日晚，國際足球明星羅伯托·巴喬、羅伯托·卡洛斯亮相“村超”球場，在現場3萬多名觀眾的歡呼聲中，“村超”重啟。榕江縣委書記徐勃感慨，感謝各方救援力量的最好方式，就是把“村超”辦得更好。



“村超”“蘇超”雙向奔赴



7月20日，江蘇蘇州的“蘇超”賽場，一件來自貴州“村超”的球衣，在球迷們手中傳遞。大家展開球衣，紛紛留下簽名與祝福。“‘村超’加油！”“貴州加油！”“榕江見！”……一句句暖心鼓勵，折射出足球跨越山海的獨特魅力。



幾個月前，“蘇超”火爆出圈。這是繼“村超”之後，國內湧現的又一個頂流業餘足球賽事。一個是鄉村足球聯賽，一個是城市足球聯賽，一個接地氣，一個氣象新，兩“超”聯動，會擦出什麼火花？



“今年6月，‘蘇超’剛火起來，‘村超’便通過新媒體為‘蘇超’加油。”貴州“村超”傳播負責人王永傑說，“當時常州隊成績不理想，我們給他們加油打氣，兩‘超’有了第一次聯動。”



不料榕江突遭洪災，曾經載滿歡笑的綠茵場變成厚厚的淤泥地，重建之路困難重重。



“許多受災村民，災後第一時間直奔球場，想為重建出一份力。”貴州“村超”辦副主任高鬆直言，“村超”是全縣群眾共同打造的金字招牌，承載著太多人的熱愛和期待，但重建球場耗資巨大，縣裡壓力不小。



關鍵時刻，江蘇威騰體育產業股份有限公司主動伸出援手，捐贈專業草皮，解了燃眉之急。“患難見真情！這是兩‘超’的再次聯動，意義超出了足球範疇，榕江人民會記住這份情誼，也會盡力回饋。”高鬆說。