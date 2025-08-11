華龍一號添新成員　金七門核電機組核島啟建

中評社北京8月11日電／據大公報報導，綜合人民網、中通社報導：10日，位於浙江寧波的金七門核電1號機組核島混凝土開始澆築，核島建設全面啟動，標誌著中國“華龍一號”核電機組再添新成員。



金七門核電位於浙江省寧波市象山縣，由中核集團上市公司中國核電投資控股。項目規劃建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組。其中，1、2號機組於2023年12月29日獲國務院常務會議核准，採用具有我國完整自主知識產權的三代核電華龍一號機型，單台機組額定容量為120萬千瓦，設計運行壽命60年。



全部建成後，裝機約720萬千瓦，預計年發電量達到550億千瓦時，相當於寧波市2024年全社會用電量的一半，預計可減少二氧化碳排放約4500萬噸，相當於植樹造林約65個寧波東錢湖景區面積。



電廠可利用率高達90%



華龍一號核電機組是中國自主研發的第三代核電技術，2015年5月開工建設，2020年11月並網發電。華龍一號設計壽命為60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，創新性採用“能動和非能動”相結合的安全系統、雙層安全殼等技術，在安全性上滿足國際最高安全標準要求。



目前，全球共有41台核准在建、在運的“華龍一號”機組，是全球核准在建、在運機組總數最多的三代核電技術，也是當前中國核電建設的主力堆型。