首項醫保領域國家標準發布

中評社北京8月11日電／據新華網報導，市場監管總局（國家標準委）近日發布《醫療保障信息平台 便民服務相關技術規範》（GB／T 45938—2025）推薦性國家標準，規定了醫保碼（醫保電子憑證）、醫保移動支付、醫保電子處方、個人醫保信息授權查詢等醫療保障信息平台便民服務的接入方式、接入功能要求、性能要求和安全要求。該標準由國家醫療保障局組織研製，是醫療保障領域的首項國家標準，標誌著我國醫保標準化建設取得里程碑式突破。



近年來，醫保信息化發展有力地促進了醫療保障信息平台便民服務的發展。群眾可在接入醫療保障信息平台便民服務的定點醫藥機構，通過手機驗證或刷臉登錄醫保賬戶，輕鬆辦理掛號、就醫、檢查化驗、打印報告單、拿取藥品、辦理住院、電子處方流轉及醫保結算等全場景全流程就醫購藥業務。全時在線、渠道多元、全國通辦的醫保便民服務體系初步形成，為廣大參保人提供了便捷的醫保服務。截至今年7月，全國接入醫保碼（醫保電子憑證）的定點醫藥機構超過93萬家，接入展碼合作渠道的240餘個，累計結算120億筆。接入醫保移動支付的機構達4.7萬家，接入醫保電子處方的機構超過35萬家，累計開方6300餘萬張。



該標準在醫療保障信息平台工程實踐的基礎上研究制定，核心技術要求已在全國大規模應用，科學性、實用性和普適性經過充分驗證，適用於定點醫藥機構、合作金融機構、第三方支付機構、政務服務部門和其他機構等合作應用機構。據悉，該標準將於2026年1月1日起實施。