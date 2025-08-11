中評社北京8月11日電／據光明日報報導，日前從安徽省林業局獲悉，安徽揚子鰐野外種群數量創歷史新高。監測數據顯示，截至2025年7月20日，揚子鰐國家級自然保護區揚子鰐產卵超3800枚，揚子鰐野外種群數量超1920條。



保護區管理局自然保護科科長龐帆向記者介紹，2021年至2025年，保護區連續5年開展了揚子鰐野外種群資源調查活動，調查數據顯示，揚子鰐野外種群數量已連續4年穩步增長，分布範圍也在進一步擴大。“在技術手段上，我們加強了紅外相機等設備的監測使用，實現對揚子鰐重點活動區域的24小時不間斷監測。對幼鰐數量和活動情況的重點監測資料成為本次調查的補充內容，彌補了人工調查的不足，使得調查數據更加全面。”龐帆介紹。



此外，保護區工作人員還通過對歷年揚子鰐野外種群資源連續性檔案進行詳細整理和對比分析，更清晰地瞭解揚子鰐種群數量的變化趨勢和擴散規律。通過放歸揚子鰐所攜帶的衛星追蹤器，工作人員實時獲取其位置、活動範圍等信息，結合日常對揚子鰐活動情況的監測數據，確保本次調查區域和範圍的科學性，以及調查數據的精準性。



據瞭解，保護區管理局組織成立“部門＋鄉鎮＋保護區”聯合巡護隊伍，開展聯合巡護，收繳地籠網等違法工具。組織開展揚子鰐保護“進社區、進校園”等宣傳活動，普及揚子鰐保護知識和相關法律法規。保護區管理局提供資料顯示，近年來，保護區累計恢復重建揚子鰐野外適宜栖息地近6000畝，如今，揚子鰐野外種群規模不斷擴大，野外幼鰐比例也顯著增加，種群結構趨於合理。