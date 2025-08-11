果農角逐“甜桃王” 展現平穀桃產業成果

中評社北京8月11日電／據人民網報導，8月7日，大桃產業高質量發展活動在北京市平穀區大華山鎮舉辦，現場，進行了“甜桃王”評選，展現了平穀大桃的質量與魅力。



據介紹，平穀區大華山鎮是“京郊大桃第一鎮”和平穀大桃的發源地、核心主產區，大華山鎮擁有白桃、黃桃、油桃、蟠桃四大系列218個品種，大桃年均產量近1億斤。本次活動依托“桃文化”底蘊，通過文化、賽事、展銷與直播電商多元融合，邀請更多人見證大桃產業蓬勃發展與創新活力。



“甜桃王”擂台賽現場，桃農們紛紛拿出自家精心培育的精品，角逐“甜桃王”桂冠。專家團隊運用專業測糖儀等設備，從外觀、色澤、香氣到甜度進行綜合評定。



本次活動不僅安排了諸多互動項目，還為“桃源銘”大桃博物館進行了揭牌。作為平穀“兩山理論”的實踐成果，博物館不僅是大桃產業的“編年史”，更折射出鄉村振興的生動實踐，成為文化的“傳承館”。



大華山鎮黨委副書記、鎮長楊長勝介紹：“本次活動的舉辦，是對大華山鎮大桃產業發展成果的一次集中展示。大華山鎮將持續深耕桃文化，強化科技興農，推動產業深度融合，進一步激發‘新農人’的直播帶貨熱情，引導桃農增強品質意識、加強科學管理，讓‘京郊大桃第一鎮’的金字招牌更加閃亮，為高大尚平穀建設和鄉村振興注入‘桃動力’”。