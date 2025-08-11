朝鮮國防相譴責美韓“乙支自由之盾”軍演

朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正3月3日發表談話，譴責美國無視朝鮮關切，再次派遣戰略資產進入朝鮮半島。（圖片來源：央視新聞網） 中評社北京8月11日電／據新華社報導，據朝中社11日報導，朝鮮國防相努光鐵10日發表談話，譴責美國和韓國軍方宣布將從18日起開始舉行的“乙支自由之盾”大規模聯合軍演，稱美韓此舉給朝鮮半島安保環境再次帶來嚴重挑戰。



談話說，“乙支自由之盾”聯合軍演以實際核戰爭作為假想情況，“不僅是對朝鮮的直接軍事挑釁，而且是加劇處於停戰狀態的朝鮮半島形勢的不可預測性、固定地區局勢不穩定化的真正威脅”。



談話說，美韓此舉暴露出與朝鮮的軍事對抗立場，給朝鮮半島和地區安保環境再次帶來嚴重挑戰。朝方強烈譴責美韓有關挑釁行為，並就由此導致的負面後果作出嚴正警告。



談話強調，美韓單方面軍事威脅和對抗意圖是使朝鮮半島和周邊地區緊張局勢日趨加劇的根本原因。向朝鮮炫耀武力將會適得其反，必將使美韓的安保處於更不安全的狀態。



談話還說，遏制敵國的攻擊行為，應對軍事挑釁，維護國家安全和地區和平，是朝鮮武裝力量的絕對使命。朝鮮武裝力量將以徹底而果斷的應對態勢對付美韓的戰爭演習活動，並將對越線的任何挑釁行為嚴正行使自衛權範圍內的主權權利。