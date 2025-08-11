中評社北京8月11日電／據人民網報導，自2015年藥品審評審批制度改革以來，我國創新藥駛入發展的快車道。當前，該新興產業處在以模仿式創新為主向全球首創為主轉型的關鍵時期，如何乘勢而上、做大做強？前不久在蘇州舉行的“中國新藥未來之路（T20＋）”大會上，與會專家建議，應多方聯動、形成合力，推動我國創新藥加快出海新興市場，在造福全球民眾的同時實現高質量發展。



“如果單靠國內市場難以支撐創新藥做大做強，必須大力拓展海外市場。”百濟神州全球總裁、首席運營官吳曉濱認為，發展中國家人口眾多、潛在市場巨大，普通患者難以支付昂貴的進口藥，我國的創新藥質優價廉，大有可為。



中國生物制藥執行董事、資深副總裁謝炘說，創新藥出海是藥企行穩致遠的重要途徑。積極向發展中國家推廣優質可及的創新藥，可為應對傳染病、腫瘤、慢性病等全球衛生挑戰作出貢獻。



康希諾生物董事長兼首席執行官宇學峰說，創新藥出海涉及國家藥品監督管理、臨床、法律等諸多環節，離不開復合型的專業人才。企業在做好新產品研發、生產的同時，也要做好出海所需的人才儲備。



中國食藥促進會副會長程增江指出，推動創新藥出海，除了企業自身的努力，還需要相關部門和社會機構各盡其責、形成合力。大會期間，百濟神州、中國生物制藥、康希諾生物牽頭髮起成立“新興市場新藥產品出海聯盟”，致力於經驗共享、協同出海，幫助藥企把產品推廣到更多國家。