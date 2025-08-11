讓“信號滿格”　中國通信保障持續提速

中評社北京8月11日電／據人民網報導，信息通信業是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業。



基礎設施建設量質齊升、賦能行業數字化走向深入、服務更加普惠通達……“十四五”以來，我國信息通信業積極創新、勇於改革，推動行業高質量發展邁出堅實步伐，多方位賦能經濟社會高質量發展。



通信基礎設施不斷完善



8月7日晚，四川成都，在第12屆世界運動會開幕式現場，分享節目、參與互動、查詢信息……萬名觀眾帶來龐大網絡需求。“一點都不卡，我可以用手機給家人高清直播現場，連發幾條視頻都是秒傳。”觀眾謝先生說。



這份暢快淋漓的體驗，源於新一代5G—A網絡支撐。中國電信技術人員介紹，技術團隊採用三載波聚合等創新技術，網絡容量較傳統5G提升10倍，最高峰值速率可達萬兆，有效滿足了超高密度人群同時用網的需求。



“十四五”以來，我國通信基礎設施建設提速提效，技術攻關取得突破，“數字底座”更加堅實。



網絡支撐更有力。我國已提前完成“十四五”規劃綱要關於5G、千兆光網建設目標，實現縣縣通千兆、鄉鄉通5G、90%以上行政村通5G。截至今年6月底，我國5G基站總數達到455萬個；具備千兆網絡服務能力的端口數達3022萬個，千兆寬帶用戶達2.26億戶。截至3月底，我國在用算力標準機架達1043萬架。



高速傳輸網絡加速構建。截至今年上半年，全國光纜線路總長度達到7377萬公里；首批168個小區、工廠和園區的萬兆光網試點部署順利開展。400G骨幹網正式規模化部署，傳輸帶寬、網絡容量、超低時延等將實現大幅提升。