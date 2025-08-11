更高效能的太陽翼為衛星插上輕柔的翅膀

中評社北京8月11日電／據人民網報導，浩瀚宇宙中，太陽帆板展開，吸收光能、轉換為電能，維持衛星的正常運轉。這種太陽翼猶如衛星的翅膀，是當之無愧的“能源擔當”。



傳統衛星上安裝剛性太陽翼居多，隨著商業航天崛起，輕量化、高集成、長壽命的衛星，需要更輕薄、更靈活、更高效能的太陽翼。



此前，銀河航天靈犀03星成功發射，成為我國首款使用柔性太陽翼的衛星。經證實，柔性太陽翼減少了對衛星體積和重量的占用，滿足衛星大功率能源需求，適用於多星堆叠發射模式，有助於全行業降本增效。



衛星的柔性翅膀長什麼樣？又是如何研製出來的？記者探訪了位於北京金隅智造工廠的銀河航天方舟實驗室。



薄如蟬翼，手感輕柔——



柔性太陽板單層厚度約1毫米，折叠起來厚度約5厘米，拉開長度約9米、寬度超過2.5米



穿戴好無塵衣帽和鞋套，經過潔淨室除塵，全副武裝之下，記者進入北京金隅智造工廠的銀河航天方舟實驗室。



十萬級潔淨車間裡，自動焊機正以毫伏級的電壓精度進行柔性電池片的焊接，自動貼片機則以0.05毫米的微距精度，將電池片安放到柔性基板上，製造薄如蟬翼的衛星“翅膀”。



記者小心翼翼地接過一片柔性太陽翼樣片，輕輕摸了摸，感覺十分輕柔。